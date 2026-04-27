Prisión preventiva para tres imputados por homicidio de hombre hallado en Cuesta Barriga: Crimen está vinculado al Tren de Aragua

Tres sujetos quedaron en prisión preventiva este lunes tras ser formalizados por los delitos de secuestro y homicidio de un ciudadano colombiano cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de Curacaví.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el cuerpo de la víctima fue hallado en una quebrada colindante a la Ruta 68, en un sector de detención de vehículos con acceso directo a la carretera, a un costado de la Cuesta Barriga.

Según los peritajes, la causa de muerte correspondería a un traumatismo craneoencefálico provocado por un arma de fuego, con una data de fallecimiento superior a cinco días.

Uno de los elementos relevantes para la investigación es que el cuerpo fue hallado maniatado con un cordón negro en la parte posterior, en un avanzado estado de descomposición.

Fiscalía ECOH comprobó participación del Tren de Aragua

La investigación es liderada por la Fiscalía ECOH, que logró acreditar la participación de la organización criminal Tren de Aragua en el delito.

El fiscal ECOH, Roberto Contreras, explicó que la detención de los imputados se concretó tras diligencias coordinadas con orden judicial.

“En virtud de sendas órdenes judiciales se logró la detención de tres sujetos vinculados a la organización internacional Tren de Aragua, quienes habrían secuestrado a este ciudadano colombiano y posteriormente lo habrían ejecutado, causándole la muerte tras múltiples lesiones, para luego arrojar el cadáver en el sector de Cuesta Barriga”, señaló.

El persecutor agregó que el trabajo investigativo permitió esclarecer rápidamente los hechos y vincular a los imputados con el crimen.

“En un corto tiempo la Fiscalía, en coordinación con las policías, logró establecer la existencia del delito y la participación de estos sujetos”, indicó.

Contreras destacó además el rol conjunto de las instituciones policiales en el proceso.

“Esto permite determinar que el Ministerio Público logró esclarecer el hecho y poner a los responsables a disposición del tribunal en un breve plazo, lo que debe entregar tranquilidad a la comuna de Curacaví”, afirmó.

El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados, mientras que el plazo de investigación fue fijado en 180 días.