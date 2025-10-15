Primera Comisaría Santiago Central pasará a llamarse Primera Comisaría Suboficial Mayor Luis Moyano Farías en honor al mártir

El próximo 18 de octubre se cumplen 18 años de su muerte en actos de servicio. Moyano tenía 34 años al momento de su fallecimiento.

Este miércoles, se realizó una emotiva ceremonia en la Primera Comisaría Santiago Central, que a partir de ahora pasará a llamarse Primera Comisaría Suboficial Mayor Luis Moyano Farías, en honor al mártir de la institución.

En la instancia se develó una placa conmemorativa que designa el nuevo nombre de la unidad, al cumplirse 18 años de su muerte en actos de servicio.

En el homenaje estuvo presente el general director de Carabineros, Marcelo Araya, además de otras autoridades, familias y compañeros de funciones de Moyano Farías.

El nuevo nombre de la Primera Comisaría Santiago Central

El 18 de octubre de 2007, se registró un violento asalto a una sucursal de Banco Security ubicada en calle Agustinas.

El entonces cabo segundo, motorista de la Primera Comisaría, acudió al lugar junto a un compañero tras recibir la alerta del robo. Al llegar, ambos interceptaron a dos delincuentes que estaban escapando en moto; sin embargo, los policías fueron atacados con armas de fuego.

Moyano quedó herido de gravedad, y a pesar de que fue trasladado hasta la Posta Central, falleció a los 34 años.

El caso generó gran conmoción y al día siguiente el entonces general director José Alejandro Bernales anunció el ascenso póstumo a suboficial mayor, en reconocimiento a su valor y cumplimiento del deber.

Durante la ceremonia, la viuda de Moyano – padre de cuatro hijos- manifestó que “era un hombre que amaba su profesión, pero sobre todo a su familia. Su sacrificio fue enorme, pero su legado lo es aún más”.

En tanto, el caso judicial llegó a término luego de años de investigación.

Esto, porque en 2014 Juan Manuel Aliste, autor material del disparo que causó la muerte del carabinero, fue condenado a 42 años de cárcel. Otros involucrados en el caso fueron condenados por robo con intimidación y homicidio frustrado.