Presidente Kast se reúne con los partidos oficialistas antes de su gira por Asia, pero no abre la puerta a cambios en el gabinete

El presidente José Antonio Kast se reunió este lunes con los partidos oficialistas en La Moneda, en su primer encuentro con ellos tras su gira por España e Italia. La cita, que duró algo más de una hora, se produjo en medio de la presión de sectores de su coalición por un ajuste en el Gobierno.

Esas presiones surgieron tras la crisis por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, firmadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Kast ya descartó sacarlo del cargo, pero en el oficialismo la discusión pasó de la continuidad de Rabat a la necesidad de revisar el diseño político completo del Ejecutivo.

Pese a eso, el tema no se planteó en la reunión: “No hablamos sobre las declaraciones que hubo la semana pasada, ni la de la UDI que apoya al ministro en cuanto a la acusación constitucional, ni tampoco la de otros partidos; esos temas más políticos, este no era el lugar para discutirlo. Acá, básicamente, se habla casi siempre de temas legislativos; obviamente, hablamos de presupuesto, pero también hablamos del tema del MEPCO y los temas de la reforma a Gendarmería y en materia de justicia”, sostuvo Guillermo Ramírez (UDI), luego de la reunión con el mandatario.

Kast ha sido claro en su postura. El jueves pasado, desde Madrid, afirmó que “a los ministros los convoca el Presidente y les pide dejar de participar, en caso de que corresponda, el mismo Presidente y no las colectividades políticas”.

RN, sin embargo, no ha bajado su petición. “Hoy, claramente, es el minuto de repensar el diseño político“, dijo este lunes su presidenta, Andrea Balladares, en 13C Radio. A Emol le señaló que la crisis “ha tenido un costo importante” y que es necesario “fortalecer la coordinación y recuperar la iniciativa política”.

El Gobierno busca ordenar a su coalición antes de que Kast parta, a fines de esta semana, a una gira por Vietnam, China y Japón, donde participará por primera vez en la cumbre de APEC. Para eso, este martes se reunirá con las directivas de los partidos oficialistas y el jueves recibirá a RN en Cerro Castillo.

“El Presidente quiere reunirse, ojalá con todos, antes de su próximo viaje al extranjero”, afirmó Gonzalo Arenas, de la Segegob.

Tras la reunión, Kast salió acompañado de ministros y dirigentes oficialistas para anunciar un proyecto de ley, con discusión inmediata, que fija un tope de $20 a las alzas de las bencinas y el diésel durante los próximos 90 días. El Gobierno espera que se despache esta misma semana.

El mandatario explicó que entre agosto y octubre el Estado destinó cerca de US$1.200 millones a contener los precios y que el subsidio al diésel llega hoy a $170 por litro. Para este jueves, el alza se limitará a $40 por litro, el mínimo técnico que permite el mecanismo de estabilización de precios (Mepco).

“Más allá de los debates que podamos tener en distintas áreas, hoy día hay una urgencia social que el Gobierno aborda con responsabilidad“, dijo Kast.