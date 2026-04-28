Presidente Kast respalda a Quiroz y Poduje e insta a “ir al fondo” del debate por ajuste fiscal y humedales

Durante la tarde de este martes, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los cuestionamientos que han recibido los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) e Iván Poduje (Vivienda).

Consultado por la controversia generada tras un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que recomendaba revisar, ajustar e incluso “descontinuar” programas públicos en la antesala de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, y por los dichos de Poduje sobre los humedales, el Mandatario sostuvo que el Gobierno aún se encuentra en un proceso de instalación y que siempre es posible mejorar.

Respecto del primer punto, enfatizó que “todo el mundo tenga claro que aquí no se acaba ninguna entrega de alimentos a los niños”.

Y subrayó: “Nosotros dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa, y eso es lo que está haciendo el ministro Quiroz, que ha hecho una gran labor, muy difícil”.

En cuanto al segundo punto, señaló que “uno puede mejorar la forma” y que “bienvenidas las correcciones que se puedan hacer en distintas áreas”.

“Y aquí se está haciendo una advertencia importante de que la ley de humedales no consideró todos los casos eventuales que se podrían dar. Bueno, analicemos qué va a pasar a futuro con la normativa”, agregó, en relación con el desarrollo del país.

Asimismo, sostuvo que este tema no se habría abordado si no hubiese surgido el debate en Valdivia.

“Bienvenida la discusión, vamos ahora al fondo. ¿Se discute la forma? Muy bien, arreglemos la forma”, afirmó.

Cabe recordar que el titular de Vivienda en una reunión con dirigentes vecinales en la Región de los Ríos, deslizó críticas contra el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, promotor del proyecto de ley de humedales urbanos.