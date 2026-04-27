Presidente Kast nombró a la periodista Eliana Rozas como presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión

El presidente José Antonio Kast nombró a Eliana Rozas como nueva presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Rozas asumirá en reemplazo de Mauricio Muñoz, quien dejó su cargo el pasado 10 de abril.

¿Quién es Eliana Rozas?

Eliana Rozas es periodista y egresada de Derecho, y actualmente se desempeña como directora de docencia en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Anteriormente, fue decana (l) de la Facultad de Comunicaciones UC (2000-2003) y decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central entre 2010 y 2011.

Asimismo, posee amplia experiencia en el mundo de los medios: