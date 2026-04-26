Presidente Kast descarta utilizar a las FF.AA. para el control del orden público en las calles: “¿Quién le responde al soldado conscripto que va a terminar preso?”

“Queremos recurrir a las fuerzas policiales cuando corresponda, cuando estén las autorizaciones, pero yo discrepo en el tema de las Fuerzas Armadas en la calle. Porque las Fuerzas Armadas están preparadas para guardar la soberanía de la patria.En ciertas circunstancias muy especiales, como ocurre por ejemplo aquí en la macrozona sur, hay Fuerzas Especiales que están colaborando en la seguridad ciudadana. Al igual que en la macro zona norte”, detalló en el marco de su gira a Concepción.

El Jefe de Estado, planteó: “Pero, ¿qué le digo yo a un soldado conscripto, que entró al servicio militar, voluntario, y que ahora le voy a decir, con este fusil vaya a resguardar el orden público? ¿Y qué hace él con el fusil? ¿Quién después responde?”.

“¿Quién le responde a la mamá del conscripto, que cargó mal su fusil con las balas de salva que correspondían, y disparó una bala de verdad y mató a una persona? Condenado a varios años en la cárcel. Un joven que entró voluntariamente a las Fuerzas Armadas, con 18 años, y hoy está en una cárcel. Porque cargó efectivamente mal el fusil. Bueno, nuestras Fuerzas Armadas están integradas conscripto, por jóvenes”, agregó para justificar su negativa a la idea. En esa línea, Kast se mostró más disponible para reforzar a la policía uniformada: “Bueno, respaldemos a nuestros Carabineros. Si nosotros vamos respaldando nuestra institución de Carabineros, ellos van a tener también más posibilidades de actuar. Bueno, reforcemos a Carabineros de Chile, reforcemos a la PDI. Vamos viendo cómo le mejoramos el equipamiento, cómo le mejoramos las remuneraciones, pero de nuevo tenemos que ir focalizando”.

“Pero las Fuerzas Armadas están para ciertas circunstancias. Si nosotros le pedimos a las Fuerzas Armadas en todas las circunstancias, tampoco va a producir el efecto que buscamos. A lo mejor hay que pedir en infraestructura crítica, hay que usar mejor los estados de excepción, pero no como algo permanente”, complementó.

Asímismo, el Mandatario aseguró que “yo entiendo la urgencia, entiendo el temor que tiene la ciudadanía, pero en la medida que vamos encontrando a los que están detrás del robo de los vehículos, en la medida que vamos encontrando, por ejemplo, los que roban el cable, si hay una mafia de robo de cables de cobre, que dejan localidades enteras sin luz, bueno, ¿quién les compra el cobre? ¿Cómo se exporta ese cobre?”.

Por lo mismo, planteó que “estamos haciendo todo lo posible para cerrar la frontera, porque hay autos que se roban aquí, que terminan en países lejanos. Bueno, estamos cerrando la frontera”.