Jiles por proyecto de reconstrucción: “Favorece a los súper ricos, pero el Gobierno anterior favoreció a los súper súper ricos ”

La parlamentaria del PDG se refirió al avance del proyecto impulsado por el Gobierno y a las críticas que ha generado. "Quienes le hacen ver al gobierno que esto favorece a los súper ricos, favorecieron a los súper súper ricos", sostuvo.

La diputada Pamela Jiles (PDG) se refirió a las negociaciones entre su bancada y el Gobierno por el proyecto de reconstrucción, lanzando dardos al gobierno anterior.

“Esto viene ya, y nosotros vamos a definir lo que hacemos en el mérito de las normas que vamos a votar. El proyecto no se pudo dividir”, partió señalando en conversación con T13.

Explicó que el PDG mantiene reparos, pero optaron por una estrategia distinta de cara a la tramitación. “Tenemos una visión crítica del proyecto en general, en el PDG como conjunto, pero elegimos la opción de contraproponer en vez de tirar piedras contra la muralla”.

Por otra parte, la parlamentaria también recalcó la posición política de su partido frente al Ejecutivo. “No somos partidarios de este Gobierno en ningún caso, pero no somos una oposición obcecada. Somos proposición”, afirmó.

Al abordar las críticas al proyecto, principalmente de la oposición, Jiles sostuvo que “increíble me parece, ya que fue el gobierno anterior el que le hizo el aporte a los superricos más importante de la historia después de la dictadura militar”, en alusión a la reforma previsional.

“Estos señores alegan que favorecería a los súper ricos, con lo que yo estoy de acuerdo; no cabe la menor duda de que esto favorece a los súper ricos, el proyecto del gobierno”, dijo, aunque agregó que, para ella, “lo extraño, lo divertido, es que quienes le hacen ver al gobierno que esto favorece a los súper ricos, favorecieron a los súper súper ricos, que son los dueños de las AFP, nada menos con un 60% de aumento al mercado de capitales por otros 44 años”.

“Le hicieron la pega a José Piñera; hicieron una pega solamente comparable con la que hizo la dictadura en términos de profundizar el modelo”, cerró.