Insólita jornada en la Región de Coquimbo: Persecución a jinete ebrio y detención de sujeto que hizo sus nececidades en plena plaza

Esto a raíz de dos hechos policiales que motivaron la intervención de personal de seguridad municipal y de la policía uniformada.

Una movida e insólita jornada policial se vivió en la Región de Coquimbo durante este fin de semana. Esto a raíz de dos hechos policiales que motivaron la intervención de personal de seguridad municipal y de la policía uniformada.

El primer caso ocurrió en el vorde costero de La Serena, donde se detectó a un sujeto que circulaba a caballo por ciclovías, calles y veredas de la Avenida del Mar.

“Una vez detectado el sujeto, nuestros equipos de seguridad lo interceptaron. El jinete reaccionó de forma hostil e intentó huir, por lo que se inició un seguimiento controlado. Se solicitó apoyo a Carabineros, quienes intentaron detenerlo, pero el hombre escapó hacia la playa hasta que, debido a su estado, cayó sobre la arena”, informó el director de Seguridad Ciudadana, José Carrasco a Diario El Día.

Tras la captura, Carabineros practicó el examen de alcoholemia al detenido, el cual arrojó un resultado de 1.8 g/L de alcohol en la sangre.

Pero no fue el único hecho que marcó a la zona. Ya que en la ciudad vecina, Coquimbo, un sujeto estacionó su vehículo en plena plaza de la ciudad, se bajó del vehículo y defecó en el lugar.

Según Mi Radio, la situación fue detectada por el sistema de televigilancia municipal, apoyado por un dron, lo que permitió alertar de inmediato a la central de monitoreo y coordinar la rápida llegada de inspectores municipales.

El sujeto fue interceptado en otro punto de la comuna por personal municipal y al ser fiscalizado, reconoció lo ocurrido y regresó de forma voluntaria al lugar para limpiar sus desechos.