País ley 40 horas

Jeannette Jara destaca reducción a 42 horas “aunque a la ultraderecha no le guste que las personas tengan derechos”

Por CNN Chile

26.04.2026 / 17:52

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La exministra del Trabajo se refirió al inicio de la nueva etapa de la Ley 40 Horas, la que comenzó a regir este domingo.

Este domingo comenzó a regir la nueva reducción de la jornada laboral, en el marco de la implementación de la Ley 21.561, que ahora rebaja el límite semanal de 44 a 42 horas.

En ese contexto, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, se refirió a la medida a través de sus redes sociales.

“¡Hoy 26 de abril se rebajan a 42 las horas laborales! Y aunque a la ultraderecha no le guste que las personas tengan derechos que las protejan, no podemos permitir retrocesos”, escribió en su cuenta de X.

Seguimos firmes, camino a las 40 horas”, agregó.

La entrada en vigencia de esta etapa forma parte de un proceso gradual que busca alcanzar una jornada de 40 horas semanales, manteniendo las remuneraciones.

¿Cuándo es la próxima reducción?

  • La tercera y última etapa está programada para el 26 de abril de 2028, cuando la jornada laboral llegará a las 40 horas semanales.
  • Cabe recordar que las empresas pueden adelantar esta reducción antes de las fechas establecidas por la ley.

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