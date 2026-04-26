Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Lipigas y LipiAndes: “Hoy día ser empresario es un acto casi heroico”

En entrevista con Influyentes, el director de empresas y presidente de Lipigas y LipiAndes abordó el proyecto de reconstrucción y la situación del mundo empresarial.

En conversación con Influyentes, el director de empresas y presidente de Lipigas y LipiAndes, Juan Manuel Santa Cruz, abordó el escenario económico del país, afirmando que “hoy día ser empresario es un acto casi heroico”, en un contexto donde “está difícil hacer empresa, está difícil ser empresario, está difícil emprender proyectos”.

A su juicio, el crecimiento se explica fundamentalmente por el rol del sector privado: “soy un convencido de que el desarrollo se hace a través de la actividad privada”, enfatizando que “el 80% de los empleos los hacen las empresas (…) entonces el gran motor de un país es la actividad empresarial”. Sin embargo, advirtió que “hoy emprender, ser empresa es muy difícil”.

Atribuyó el estancamiento a una suma de factores tales como el estallido social, la pandemia, los procesos constituyentes, junto con un entorno internacional complejo. En ese escenario, criticó que “el mensaje que había persistentemente en contra de la empresa (…) hacía que cada vez fuera más difícil poder desarrollarlas”, sumado a regulaciones y problemas de seguridad que generaron “una cuestión sumamente antagónica para el desarrollo de negocios”.

Proyecto de reconstrucción

Sobre el proyecto de reconstrucción presentado por el gobierno, Santa Cruz insistió en que no existen soluciones simples. “No es que haya habido una razón por la cual el país haya dejado de crecer”, dijo, subrayando que “no hay una bala de plata en esto”. “Está bien encaminado; uno puede tener diferencias respecto de tal o cual punto, pero me parece que es una mirada responsable, en términos de decir, esto no se soluciona con una cosa o dos, es grande, y este número de medidas me parece que aborda esa complejidad”.

En materia tributaria, el también consejero de la SOFOFA defendió la rebaja de impuestos a las empresas con una analogía: “imagínate que vas al cerro con una mochila y te voy a poner 27 kilos de carga (…), al ratito tú empiezas a tirar todo, porque tu cuerpo no te permite avanzar ni remotamente a la misma velocidad con la que venías con una carga anterior”. Así, explicó que “cuando le pones una carga impositiva a la empresa (…) le cuesta más poder hacer inversiones”, advirtiendo que “cuando se deja de invertir, se deja de contratar”.

Respecto al impacto social y las críticas por eventuales beneficios a los sectores de mayores ingresos, Santa Cruz insistió en que existe un problema de enfoque. “Esto requiere un relato”, planteó, y rechazó la idea de que ello favorece a los más ricos: “hay un error cuando se plantea que este es un impuesto que se le baja a los más ricos”, ya que, de acuerdo con su opinión, “lo que hay aquí es que se le saca una carga al motor de la actividad económica” para que “las empresas puedan dinamizarse y generar empleos”.

En esa línea, el empresario defendió la idea de que el crecimiento tiene un efecto directo en la calidad de vida de las personas: “cuando se genera trabajo, la persona lleva plata para su casa”, y enfatizó que “cuando hay trabajo, se supera la pobreza (…) y se disminuye la desigualdad”. “Yo no soy un promotor de este gobierno, pero la inspiración está precisamente en superar la pobreza y superar la desigualdad. No está en el crecimiento por el crecimiento”.

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