Eduardo Sacheri y la violencia: “Está en nuestra naturaleza, aunque a veces nos creamos más civilizados de lo que somos”

En conversación con Influyentes, el escritor argentino entregó una mirada panorámica sobre la guerra de Malvinas, reflexionando sobre la guerra, la violencia y la situación en Argentina.

En conversación con Influyentes, el escritor argentino Eduardo Sacheri reflexiona sobre la vigencia de la guerra a propósito de su nueva novela sobre la guerra de las Malvinas, planteando que el conflicto bélico nunca ha dejado de estar presente en la historia humana.

“Tal vez nos habíamos habituado a un excepcional periodo poco bélico, pero la guerra está siempre ahí como agazapada, esperándonos”, afirma, y agrega que “la literatura es un modo de hablar, menos directo, pero también interesante, sobre esto de seres humanos matándose”.

Para el autor, la persistencia de la violencia no tiene una explicación sencilla, pero sí profundas raíces. “Está en nuestra naturaleza, lamentablemente, aunque a veces nos creamos más civilizados de lo que somos (…). Siento que albergamos una oscuridad recíproca en nuestro trato que hace que esté ahí, se trate de la guerra de Malvinas o de los conflictos actuales”.

Al mirar el presente argentino, Sacheri identifica continuidades más que quiebres. “La Argentina es muy proclive a las polarizaciones y a los maltratos”, afirma, y agrega que “Milei es el último exponente de eso, pero no creo que el kirchnerismo se haya movido de manera demasiado diferente”.

En ese contexto, describe una cultura política marcada por el exceso: “Somos una sociedad muy dada al desborde discursivo. Nos decimos cualquier cosa y no nos preocupa demasiado, salvo cuando estamos en la oposición”.

Frente a ese escenario, se muestra escéptico sobre soluciones simples, especialmente en el ámbito de la regulación. “¿Quién va a ser la autoridad para controlar tal o cual asunto? Eso me preocupa mucho, pero no tengo una solución mejor”, reconoce. En cambio, propone fortalecer la formación crítica: “Tiendo a confiar más en la multiplicidad y en la educación de la crítica”.

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