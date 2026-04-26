País Liga de Primera

U. de Concepción vs. Colo Colo: a qué hora juegan y dónde ver en vivo por TV y streaming

Por CNN Chile

26.04.2026 / 13:47

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Colo Colo visitará a Universidad de Concepción con la misión de alcanzar al líder, Deportes Limache.

Universidad de Concepción recibirá a Colo Colo en partido válido por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

El campanil llega al encuentro en la undécima ubicación, con 14 puntos. Por su parte, el cacique se ubica en el cuarto lugar, con 18 unidades. Una victoria alba podría dejarlos en el primer puesto junto a Deportes Limache, pero con un encuentro pendiente frente a  Coquimbo Unido.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro está programado para este domingo 26 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción

En cuanto a la transmisión, el partido se podrá ver por televisión en TNT Sports Premium. Además, estará disponible por streaming a través de TNT Sports en HBO Max, para usuarios suscritos a la plataforma o con acceso habilitado mediante el paquete Premium del canal.

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