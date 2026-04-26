País arauco

Presidente Kast conmemora crimen de Carabineros en Arauco: “Hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes”

Por CNN Chile

26.04.2026 / 13:20

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Esto en relación a la cadena perpetua que se les dio a los responsables, los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi. 

El Presidente José Antonio Kast, participó este domingo de la segunda conmemoración del brutal crimen de tres carabineros, ocurrido en Arauco, región del Biobío, el 2024.

Los oficiales, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, fueron asesinados en la víspera del día del Carabinero, en un hecho que conmocionó al país.

“Hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes. Y velaremos porque se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto”, afirmó Kast.

Esto en relación a la cadena perpetua que se les dio a los responsables, los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi.

“Hoy estamos aquí para apoyar, pero también para comprometer nuestro apoyo a las viudas que perdieron a sus compañeros, a sus hijos que perdieron a sus padres y también a la institución de carabineros”, agregó el Jefe de Estado.

Kast finalizó con una profunda reflexión: “Carlos, Misael, Sergio, nuestra memoria los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia, para que la unidad le gane a la división y así, la voluntad de aquellos que queremos a Chile, que queremos un Chile más justo, seguro y humano, le gane siempre al odio que se ve reflejado en las personas que atentaron contra nuestros Carabineros”.

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