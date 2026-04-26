Criteria: Aprobación de Kast sube un punto (38%) y desaprobación se mantiene en 49%

El sondeo también abordó la evaluación del manejo de la emergencia, la percepción sobre el proyecto de reconstrucción y la opinión frente a la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Criteria, la cual reveló que la aprobación al presidente José Antonio Kast subió un punto, ubicándose en 38%, mientras que la desaprobación se mantuvo en un 49% y un 13% dijo no tener una postura definida.

En paralelo, la evaluación sobre el manejo de la situación de emergencia mostró una mejora: un 37% considera que el Ejecutivo ha seguido un camino correcto, lo que representa un alza de 6 puntos en comparación con la medición anterior. Por el contrario, un 43% estima que la gestión ha sido incorrecta, registrando una baja de 3 puntos.

Proyecto de ley de reconstrucción

En relación con el proyecto, un 37% de los encuestados se manifestó a favor, mientras que un 24% expresó estar en contra y un 39% indicó no tener una posición clara. El respaldo es mayor entre quienes se identifican con la derecha, donde alcanza un 65%.

Respecto a los efectos del proyecto, un 69% considera que beneficiará a las personas de mayores ingresos. En tanto, un 43% cree que favorecerá a los sectores de ingresos medios, un 30% a los de menores ingresos y un 7% opina que no beneficiará a ningún grupo.

En cuanto a las empresas, un 78% estima que la iniciativa favorecerá a las grandes empresas, frente a un 45% que cree que beneficiará a las medianas y un 28% a las pequeñas. Un 7% considera que no habrá beneficios para ningún tipo de empresa.

Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La encuesta también abordó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Un 48% considera que sería más bien positiva para el país, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto de octubre de 2025.

En contraste, un 32% la evalúa como más bien negativa, lo que implica una leve baja de 1 punto en el mismo periodo.

En cuanto al retiro del apoyo por parte del gobierno, un 37% se mostró de acuerdo con la decisión, registrando una caída de 9 puntos respecto de marzo de 2026. Un 42% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, lo que representa un aumento de 6 puntos.