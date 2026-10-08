Presidente Kast decreta zona de catástrofe en la comuna de Las Condes tras aluvión

El presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe en la comuna de Las Condes, a causa del aluvión que afectó al sector.

Tras la reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), en la que participaron diversas autoridades del Gobierno, el mandatario anunció la medida, cuyo objetivo es “disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia”.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezado por el ministro Alvarado y con la participación de los ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud y Energía, y ante la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe en la comuna de Las Condes“, señaló.

Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

Previamente, el Ministerio de Educación informó a través de redes sociales la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos de la comuna para el viernes 9 de octubre.

Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por remoción en masa.