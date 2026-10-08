Presidente Kast confirma despliegue de ministros y equipos del MOP en Las Condes tras aluvión

El presidente José Antonio Kast abordó este jueves la situación de emergencia ocurrida en la comuna de Las Condes, tras el desborde de quebradas en el sector.

A través de redes sociales, Kast informó que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina; el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange; y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, ya están desplegados en terreno para monitorear la emergencia.

“Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes”, señaló.

Asimismo, indicó que se ha comunicado con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, para recabar más información sobre los impactos que provocó el fenómeno meteorológico en la comuna.

Debido a la magnitud del aluvión en Las Condes, el mandatario suspendió su agenda de la tarde de este jueves para dedicarse al monitoreo de la emergencia, la cual ha dejado graves daños materiales y personas afectadas.