Presidente electo Kast en Congreso Futuro 2026: “Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”

En su discurso, el mandatario electo aseguró que su gobierno no debilitará el conocimiento científico y destacó la inteligencia artificial como una herramienta para el progreso nacional.

El presidente electo José Antonio Kast inauguró la versión 2026 de Congreso Futuro con un firme respaldo al desarrollo científico y tecnológico de Chile.

Desde el ex Congreso Nacional, el futuro mandatario despejó los rumores sobre un posible retroceso en esta área, afirmando de manera contundente que “eso no va a ser así” y que la ciencia no será tratada como un apéndice, sino como un eje central para la seguridad, el crecimiento económico y la generación de empleo.

"Se ha dicho que nuestro Gobierno podría debilitar el conocimiento. Eso no va a ser así, los vamos a sorprender".

Un espacio para la construcción de futuro

Kast elogió los 15 años de Congreso Futuro, destacándolo como “una señal profunda de que incluso en los momentos de división Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad”. Agradeció la labor de los impulsores, como el exsenador Guido Girardi, y enfatizó que el evento representa la voluntad de construir en lugar de polemizar.

El presidente electo cerró su intervención reafirmando un principio fundamental: “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”, marcando así la hoja de ruta de su gobierno en materia de innovación y desarrollo.