Presidente Boric en su último consejo de gabinete: “El traspaso de mando debe estar a la altura de lo que el pueblo de Chile merece”

En la instancia, el mandatario también abordó los incendios y el proyecto de Sala Cuna, entre otros temas. “Vamos a seguir trabajando hasta el último día y en coordinación con el gobierno que tomará posesión (...). Tenemos que hacer un traspaso impecable”, dijo.

La mañana de este viernes, el presidente Gabriel Boric encabezó en La Moneda su último consejo de gabinete previo al cambio de mando del 11 de marzo.

Como es tradición en esta reunión mensual, al inicio del consejo el mandatario entregó unas palabras a sus ministros y principales asesores.

En su intervención, llamó a cerrar la administración reforzando el trabajo en las semanas que restan. “Hoy nos reunimos para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile, para socializar la agenda de gobierno y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día”, partió señalando.

Uno de los primeros temas que abordó fueron los incendios forestales que han afectado a distintas zonas del país. “Esta ha sido una temporada compleja y dolorosa en materia de incendios, en Ñuble, en La Araucanía; hemos tenido también en la Región Metropolitana, de Valparaíso, algo en Maule, pero por sobre todo en el Biobío, con lugares muy afectados”.

“He estado en diferentes sectores en Tomé, en Penco, en poblaciones periurbanas en Concepción y el dolor allá es muy grande, la resiliencia de las familias también es gigante y queda mucho trabajo por hacer y quiero que estemos todos en sus respectivas áreas muy enfocados en seguir sacando adelante esto”, continuó señalando al respecto.

Sobre la ayuda estatal, destacó el inicio de una nueva etapa de apoyo económico. “Ayer comenzó un nuevo depósito de apoyo (…); hay más de 4.300 familias que ya han recibido diversos apoyos por parte del Estado y el proceso de reconstrucción ya empezó, por lo que tenemos que estar ahí con la gente y les pido, por favor, que no olvidemos ese sentido de urgencia”.

Traspaso al nuevo gobierno

En el plano político, Boric se refirió al proceso de traspaso al gobierno entrante: “Seguiremos trabajando hasta el último día y en coordinación con el gobierno que tomará posesión el 11 de marzo para que haya continuidad en este proceso”.

En esta línea, el jefe de Estado afirmó que “tenemos que hacer un traspaso impecable” y pidió a sus ministros y ministras “entregar toda la información que sea necesaria” para que el cambio de mando esté “a la altura de lo que el pueblo de Chile merece”.

“Muchos de ustedes han tenido ya las primeras reuniones con los futuros ministros y nos llena de orgullo, ya que esto no es solo algo protocolar; nos llena de orgullo el poder ejemplificar en acciones concretas el valor republicano, la tradición democrática de Chile, y eso es algo que se reconoce en diferentes latitudes del mundo porque, en tiempos de tanta polarización, (es importante) entender que, independiente de nuestras diferencias políticas, trabajamos para un mismo pueblo”, continuó.

En materia legislativa, el mandatario llamó a retomar con fuerza la agenda en marzo. “Queremos sacar la Ley de Incendios, queremos hacer un esfuerzo y en esto le solicitamos al Parlamento también que piense en las familias chilenas a propósito de poner fin al CAE, que exista un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que no implique una carga tan pesada para las familias. (…) Si hay voluntad política, podemos sacarlo adelante; nosotros la tenemos”.

Finalmente, también abordó el proyecto de Sala Cuna, señalando que “ya ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, existe consenso técnico”. “Acá de parte del gobierno hay voluntad política para sentarse a conversar”, dijo, y manifestó su expectativa de que la iniciativa pueda avanzar los primeros días de marzo: “Se puede, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos”.