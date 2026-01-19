Presidente Boric reporta ataque a un carro de Bomberos en medio del combate de incendios en Angol

El mandatario Gabriel Boric, a través de su cuenta de X, informó que “en Angol, un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios”, y calificó a los responsables como “miserables”.

Durante la noche de este lunes, el Presidente Gabriel Boric informó que un grupo de sujetos atacó a un carro de Bomberos en medio del combate de los siniestros en Angol, Región de La Araucanía.

“En Angol, un grupo de delincuentes apedreó un carro de Bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables”, subrayó a través de su cuenta en X.

Asimismo, detalló que “hemos dispuesto la presencia de COP y de las FF.AA. en el sector, y el JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda”.

“Bomberos y brigadistas tienen todo nuestro apoyo”, cerró.