Presidente Boric firmó decretos de la Red de Salares Protegidos en Atacama: ¿De qué se trata la iniciativa?

El presidente Gabriel Boric firmó este viernes en Copiapó los decretos que dan vida a la Red de Salares Protegidos (RSP) en la Región de Atacama.

Según explicaron desde el Gobierno, la medida es “parte fundamental” de la Estrategia Nacional del Litio, que se anunció en 2023 con el compromiso de “delimitar áreas de protección donde no se realizarán faenas extractivas, cumpliendo así con la meta de resguardar el 30% de los ecosistemas al año 2030”.

Red de Salares Protegidos: ¿De qué se trata?

Con la oficialización de la Red, se marca un precedente en cuanto a la conservación ambiental del país, al agrupar 10 salares y 6 lagunas altoandinas bajo 6 nuevas figuras de conservación.

De esa manera, se destacan algunos hitos principales en los decretos:

Primeras Reservas de Región Virgen: Se crean las primeras áreas protegidas del país bajo esta estricta categoría de conservación

Aumento de superficie protegida: La medida permite aumentar la superficie regional protegida de Atacama del 2,6% al 4,2%

Biodiversidad única: Se resguardan ecosistemas de alta pristinidad, hogar de flamencos, vicuñas, guanacos, pumas y avifauna migratoria, además de comunidades microbianas únicas

Flora específica: Se protege el "Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino", un ecosistema que hasta hoy carecía de protección

De acuerdo al Ejecutivo, la conformación de la red “es fruto de un trabajo técnico y social que inició en 2024, tras la priorización de 26 salares y lagunas por parte del Comité de Litio y Salares”.

“El proceso incluyó un levantamiento de información científica junto a la Universidad de Antofagasta y una consulta indígena iniciada en junio de 2025, convocando a cinco organizaciones representativas de los pueblos originarios de la zona, como la Comunidad Indígena Colla Diego de Almagro y la Comunidad Indígena Colla Runaurka, entre otras”, añadieron.