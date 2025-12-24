Presidente Boric en su último saludo navideño: “Ha sido un orgullo compartir con ustedes”

En el marco de la Navidad, el Presidente Gabriel Boric entregó su último mensaje, ad portas de finalizar su mandato el 11 de marzo de 2026.

Durante la tarde de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric realizó su último saludo navideño.

“Queridas familias de nuestro querido Chile, tanto aquí dentro del país como en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Estamos llegando a fin de año, hoy es Navidad y, de seguro, será un momento para compartir con la familia, con nuestros seres más cercanos, y también para recordar a quienes ya no están: a quienes sembraron para que hoy podamos cosechar, a quienes construyeron este mundo sobre el cual hoy estamos parados, y a quienes estamos tan agradecidos, extrañamos y mantenemos siempre en la memoria”, expresó a través de un video.

En el marco del fin de año, comentó que se trata de un momento de recuento sobre lo vivido: “qué hicimos bien, qué pudimos mejorar en este intenso 2025 y, por cierto, también proyectar lo que viene, hacernos nuevos propósitos y pensar cómo seguir construyendo familia, cómo seguir construyendo barrio, cómo seguir construyendo comunidad y cómo seguir construyendo Chile”.

“Hoy, cuando seguramente los más felices son los niños y niñas, les quiero enviar un abrazo grande a ellos y decirles que, como Gobierno, estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes y de que se sientan protagonistas de Chile”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que, a pesar de las “legítimas diferencias” que existen, es importante valorarnos.

“Desde acá, desde La Moneda, les dejo un abrazo gigante a todos los rincones del país y a todos los rincones del mundo donde nos están escuchando. Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes”, cerró.