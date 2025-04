Presidente Boric arremete contra Trump desde India: “Pareciera pretender ser un nuevo emperador”

El mandatario también señaló que “queremos definir nuestro camino hacia el progreso y el crecimiento, y no que nos lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica”.

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric cuestionó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que “pareciera pretender ser un nuevo emperador”.

El mandatario emitió estos dichos en el marco de su gira presidencial a India, previo a la imposición de nuevos aranceles a varios países por parte de Estados Unidos, en lo que Trump catalogó como el “día de la liberación”.

¿Qué dijo Boric sobre Trump?

En el marco del Indian Council of World Affairs (ICWA), el mandatario se refirió a Trump, señalando que en su asunción al poder “veíamos a los grandes millonarios del mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador”.

“Queremos definir nuestro camino hacia el progreso y el crecimiento, y no que nos lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica”, dijo el presidente, quien recalcó que “solo puede surgir una nueva perspectiva sobre la tecnología, una tecnología mucho más inclusiva, si también cambia la base del poder social”.

Por otra parte, cuestionó la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos, advirtiendo que estas medidas desafían las reglas acordadas mutuamente y los principios fundamentales del comercio internacional. “Quién sabe qué condiciones pueden generar para algunos países”, dijo.

“Hoy están siendo puestos en cuestión (los pilares básicos del comercio internacional) cuando se imponen aranceles de manera unilateral, sin considerar las reglas mutuamente acordadas, dejando de lado cualquiera de los principios que rigen el comercio internacional (…) y rigiéndose a través de la ley del más fuerte”, agregó.

Finalmente, afirmó que “un país mediano como el nuestro no busca alinearse con un liderazgo particular. No es que yo tenga una relación especial con el presidente Zelensky o con Mahmud Abás. De lo que se trata es que, para que Chile pueda hacerse respetar en el mundo, nuestra mejor herramienta es el Derecho Internacional. Y, por lo tanto, la condena del terrorismo, tanto como la condena a las agresiones unilaterales, son parte esencial de nuestra política exterior”.