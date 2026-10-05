Presidenta del FA se desmarca de dichos de Jadue por reabrir el debate sobre una nueva Constitución: “Entiendo los mensajes que nos da la ciudadanía”

La timonel del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, se refirió a los dichos de Daniel Jadue respecto de la apertura a un nuevo proceso constituyente.

Respecto de los planteamientos del exalcalde de Recoleta sobre impulsar nuevamente un proceso constitucional, la diputada frenteamplista sostuvo que también fue promotora del Apruebo. Sin embargo, señaló que es importante comprender lo que mandata la ciudadanía en diferentes momentos.

“Yo también soy una persona de izquierda y apoyé en el momento en que ocurrió el proceso constituyente con mucha fuerza, pero también entiendo los procesos de elecciones, los mensajes que nos da la ciudadanía”, expresó, y subrayó: “Nuestros proyectos no se pueden simplemente reducir a la discusión constitucional”.

En cuanto a la situación del progresismo, Yeomans enfatizó en The Clinic que “todavía somos opción hoy, y tenemos que presentar, frente a las necesidades de las personas, alternativas hoy”.

En esa línea, sostuvo que, ante el panorama actual, la oposición se está reuniendo para elaborar propuestas sobre la situación del desempleo y el alza del costo de la vida.

¿Qué dijo Daniel Jadue?

El exalcalde de Recoleta, en el marco del Festival de Memoria y Derechos Humanos (MUDA), acusó que la izquierda nacional “abandonó” a sus electores y se resignó al capitalismo.

“Lo que falta es que nosotros volvamos a creer. Lo que falta en Chile es que volvamos a poner el cambio constitucional sobre la mesa porque aquellos que sienten que el 4 de septiembre fue una derrota, yo les digo ‘piénsenlo en la lucha que es más larga’”, manifestó Jadue.