La visión del PPD tras el Caso Gatica: “Cuesta comprender la absolución” de Crespo y la ley Nain Retamal no es el problema

En CNN Chile Radio, el senador Jaime Quintana expresó su incomprensión frente a la absolución de Claudio Crespo en el Caso Gatica, pero descartó que el fallo sea consecuencia de la ley Nain Retamal y defendió su aprobación como una necesidad en materia de seguridad.

En conversación con CNN Chile Radio, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, abordó la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social.

El parlamentario expresó su incomprensión frente al veredicto, pero matizó que dicho no se debe únicamente a cómo se tramitó la ley Nain Retamal, como se ha comentado en las horas posteriores al fallo.

Jaime Quintana, Senador (PPD), sobre resultados del Caso Gatica: "Esta es una situación compleja, difícil de entender. La Justicia acredita que él dispara y la persona queda absuelta".

¿Qué dijo el senador Jaime Quintana?

Quintana sostuvo que, si bien los fallos judiciales deben respetarse por tratarse de un poder autónomo del Estado, ello no implica necesariamente comprenderlos. En ese sentido, afirmó que resulta difícil de entender que la justicia acredite quién efectuó los disparos y, aun así, no exista una condena, más aún considerando el resultado de las lesiones sufridas por la víctima.

“El peso que se le asigna a la legítima defensa cuesta comprenderlo”, señaló el senador.

Jaime Quintana, Senador (PPD), sobre Ley Naín-Retamal: "Pensar en que todo esto es responsabilidad de la Ley no me parece adecuado. Legislar en esa dirección era una necesidad. Este Gobierno lo entendió".

En esa línea, Quintana también apuntó a eventuales errores de la Fiscalía durante el proceso, con mención a inconsistencias en la presentación de la prueba y en la utilización de distintos reglamentos en las distintas etapas judiciales, elementos que —según indicó— habrían sido mencionados por la magistrada al dar a conocer el veredicto.

Respecto de las críticas surgidas desde sectores del oficialismo que atribuyen el fallo a la ley Nain Retamal, el presidente del PPD marcó distancia y descartó esa interpretación. “Pensar que todo esto es responsabilidad de la ley no me parece adecuado”, afirmó, agregando que legislar en esa dirección era una necesidad y que la norma fue concebida para escenarios futuros, no para hechos ocurridos en 2019.

Quintana recordó que la propuesta original de la ley sufrió modificaciones durante su tramitación y que finalmente incorporó resguardos, por lo que responsabilizarla del resultado del caso Gatica resulta, a su juicio, desproporcionado. Además, sostuvo que la posibilidad de fallos judiciales controversiales siempre existe, incluso con marcos legales distintos.