Las extensas filas al exterior de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron una constante este jueves, la primera jornada del retiro del 10% de los ahorros provisionales, algo que los afiliados podrán realizar durante todo un año.

Pese a que la solicitud solo se puede realizar de forma online hasta el domingo, ya que recién el lunes se habilitarán las sucursales, fueron cientos las personas que se agolparon para intentar iniciar el trámite.

¿Y cuáles son las razones de los chilenos y chilenas para pedir su 10%? Costear remedios, deudas, comida y el gas son algunas de sus respuestas. Conversamos con un grupo para conocer sus necesidades.

“Para los problemas económicos e ir en ayuda de mi papá”, comentó una mujer que se encontraba realizando una fila. Su padre tiene un tumor cerebral. “Si él me ayudó cuando yo era chica, es mi momento para devolverle la mano“, agregó.

Otro hombre que también se encontraba a la espera, sinceró que quiere recibir el dinero para poder pagar “remedios, exámenes, porque no sé si tenga mejor vida el próximo mes”. Tiene diagnosticado cáncer al estómago. Dijo que espera recibir más de $2 millones, pero “¿qué hago con eso?”, se preguntó. Es por eso que también señaló que “lo único que quiero es disfrutar mi plata” para viajar y “conocer el sur de Chile”.

Otra mujer compartió que necesita los fondos de la AFP “para la alimentación, porque estamos súper mal, no tenemos qué comer, estamos sin alimentos, pasando hambre, me he bañado con agua helada, no he tenido para el gas”.

Algo similar expresó otro esperanzado afiliado, quien dice que “hay que pagar cuentas, la luz, hay que comer también”.

Pese que la mayoría de las personas que compartieron sus relatos aseguraron que el dinero que esperan recibir es para solventar la falta de ingresos en medio de la pandemia, otro hombre eligió mirar el lado positivo, ya que dijo que el poder retirar el 10% es “algo bueno que sea para todos, algo bueno de esta pandemia, algo bueno que nos pase a todos”.