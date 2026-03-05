Por incremento de actividad sísmica y térmica: Sernageomin eleva a alerta amarilla al volcán Láscar

El macizo ubicado en la región de Antofagasta presenta enjambres sísmicos y aumento en la emisión de dióxido de azufre, lo que sugiere cambios en su sistema volcánico. Las autoridades establecieron perímetros de seguridad y monitoreo permanente.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó de alerta verde a amarilla el nivel técnico del volcán Láscar, en la región de Antofagasta, tras detectar señales de actividad interna anómala.

Según explicó el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo, a Radio ADN, durante febrero se registraron enjambres sísmicos asociados a fracturamiento de roca y movimiento de fluidos, junto a un aumento de la radiancia térmica detectada por satélite, lo que indica que el macizo está fuera de su nivel base de actividad.

Medidas de seguridad y monitoreo

Los especialistas también observaron incrementos en la emisión de dióxido de azufre, posiblemente relacionado con magma a niveles relativamente someros.

Ante este escenario, Sernageomin estableció una zona de posible afectación de tres kilómetros alrededor del cráter activo, mientras Senapred decretó un perímetro de seguridad de cinco kilómetros y declaró Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Pedro de Atacama.

El volcán, el más activo del norte de Chile, permanece bajo monitoreo las 24 horas a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS).