Por desborde del río Mapocho: Senapred ordena evacuar sector de Talagante

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar este jueves el sector Campamento Rivera del Río, ubicado en la comuna de Talagante, en la Región Metropolitana.

En la alerta, Senapred explicó que se debe evacuar la zona a causa del desborde del río Mapocho, provocado por las intensas precipitaciones registradas durante esta semana en la capital.

Para agilizar el proceso, el servicio activó la mensajería SAE y llamó a actuar “con calma”, así como a acatar las indicaciones de las autoridades desplegadas en el lugar.

Asimismo, recordó que es importante considerar a las mascotas del hogar y sus necesidades durante la evacuación.

🔴 #SENAPREDInforma ¡ATENCIÓN!

Por desborde del Río Mapocho, se solicita evacuar sector Campamento Ribera del Río, comuna de Talagante, Región Metropolitana. #SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información: https://t.co/Vea77AemGK — SENAPRED (@Senapred) October 8, 2026

Cabe recordar que, durante la tarde de esta jornada, Senapred decretó Alerta Roja por remoción en masa para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.