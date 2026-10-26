Por activación de quebradas: Senapred emite alerta SAE para Lo Barnechea y Las Condes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instruyó la tarde de este lunes evitar ciertos sectores de las comunas de Lo Barnechea y Las Condes ante las intensas precipitaciones.

A través de la mensajería SAE, se ordenó evitar de forma preventiva los cursos de agua y pendientes de dichas comunas debido a la activación de quebradas.

“Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno”, agregaron desde el organismo.

Cabe recordar que la entidad ya había decretado Alerta Roja para diez comunas de la precordillera debido al paso del sistema frontal, el cual ha provocado tormentas eléctricas con caída de granizo y fuertes lluvias.

En concreto, son diez las comunas con riesgo de remoción en masa: San José de Maipo, Puente Alto, La Florida, Pirque, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.