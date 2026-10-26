“Es una destrucción total prácticamente”: Tornado provoca graves daños en colegio de Requínoa

El tornado que afectó este lunes a la comuna de Requínoa, en la región de O’Higgins, destruyó prácticamente por completo el Colegio Tricahue, dejando al establecimiento sin condiciones mínimas de seguridad para recibir a sus estudiantes, según informó el Gobierno.

El fenómeno se registró alrededor de las 17:30 horas y causó daños de gran consideración en múltiples viviendas y cortes de luz en la zona.

En conversación con Radio Biobío, el seremi de educación de la región, Jorge Abarzúa, afirmó que se trata de “una situación muy inesperada, muy lamentable acá en la comuna de Requínoa”.

“Como Gobierno, con la delegada presidencial (Susana Pinto), nos pusimos a disposición acá del municipio. Vinimos a terreno. Efectivamente la escuela, que es el Colegio Tricahue, que es un colegio particular pagado en la comuna de Requínoa, se vio sumamente afectada, o sea, es una destrucción total prácticamente“, aseguró.

Tras ello, sostuvo que la prioridad es continuar con el servicio educativo, sin embargo, “en este momento la situación en que quedó el colegio es súper difícil hacer un diagnóstico y un plan, al menos”.

Una de las preocupaciones de la autoridad es que los alumnos de cuarto medio se encuentran terminando su etapa escolar y además, esta semana estaba proyectada una evaluación SIMCE para algunos cursos, la cual aseguró que “vamos a tener que ver este caso puntual porque el colegio no se encuentra en condiciones para poder rendir una prueba de este tipo”.

Al consultarle respecto a la continuidad del servicio educativo, Abarzúa manifestó que “el establecimiento no está en las condiciones (necesarias), tampoco condiciones mínimas de seguridad. Hablamos de un establecimiento que ya no tiene vidrios, o sea, a ese nivel. Y claro, en este momento nosotros tenemos mañana una coordinación con la jefatura UTP del establecimiento educacional para poder ver bien, desde una perspectiva más pedagógica, qué continuidad se le puede dar al servicio de educación”.