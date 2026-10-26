Apple presenta el nuevo iPad mini con pantalla OLED de 8,5 pulgadas y chip A20 Pro

Este lunes, Apple anunció su nuevo iPad mini, una actualización de su tablet compacta que incorpora una pantalla OLED de 8,5 pulgadas, el chip A20 Pro y un diseño más ligero.

Dave Pakula, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple, sostuvo que, “con un diseño notablemente más delgado y ligero, una nueva y deslumbrante pantalla OLED, el increíblemente potente chip A20 Pro y resistencia al agua y al polvo, representa un gran avance para los usuarios que disfrutan de la experiencia completa del iPad en la palma de su mano“.

La compañía describió el lanzamiento como la mayor actualización del equipo hasta la fecha. Entre sus principales novedades está la pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED. Alcanza un brillo máximo de hasta 1.200 nits, más del doble que la generación anterior, y estará disponible con una opción de nanotextura para reducir los reflejos en ambientes luminosos.

El nuevo modelo tiene un grosor de 5,4 milímetros e incorpora certificación IP67, que proporciona protección frente al agua y el polvo. También estará disponible en dos acabados: azul medianoche y azul estrellado.

En cuanto al rendimiento, el iPad mini integra el chip A20 Pro, fabricado con tecnología de proceso de 2 nanómetros. Apple asegura que el procesamiento de tareas de inteligencia artificial puede ser hasta 4,5 veces más rápido que en la generación anterior, mientras que el rendimiento gráfico aumenta hasta 2,7 veces.

El equipo incorpora una cámara frontal Center Stage de 12 megapíxeles ubicada en el borde horizontal, pensada para videollamadas, y una cámara trasera gran angular de la misma resolución, con grabación de video en 4K a hasta 60 cuadros por segundo. A esto se suma un renovado sistema de audio, con componentes integrados en la pantalla.

El nuevo iPad mini funciona con iPadOS 27 e integra funciones de Apple Intelligence y una nueva versión de Siri con capacidades de inteligencia artificial, que “aprovecha el contexto personal del usuario para ayudarle a encontrar lo que necesita, responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema con un amplio conocimiento del mundo y comprender el contenido de su pantalla”.

En Chile, su precio partirá en los $899.990, en la versión de 128 GB, según lo publicado en el sitio de Apple Chile.