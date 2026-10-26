EFE suspende servicios ferroviarios entre Rancagua y San Fernando por daños provocados por tornado

Esta noche, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó la suspensión del tramo del servicio entre Rancagua y San Fernando, debido a los daños causados por el tornado registrado este lunes por la tarde en la región de O’Higgins.
A través de las redes sociales, EFE Central publicó un comunicado confirmando la medida, debido a que “se registraron diversas afectaciones a la infraestructura ferroviaria” entre ambas estaciones.
“Entre los daños detectados se encuentran interrupciones en la alimentación eléctrica, caída de postes, presencia de árboles y elementos estructurales sobre la catenaria, además de afectaciones a postes de la infraestructura ferroviaria, lo que obligó a suspender el tráfico ferroviario en ambas vías del tramo afectado para este lunes y martes 27 de octubre”, detallaron.
Tras esta situación, desde la estatal recalcaron que los “equipos de Infraestructura, Tráfico y empresas contratistas se encuentran desplegados en terreno evaluando los daños y coordinando las labores necesarias para restablecer las condiciones de operación de manera segura. Las tareas se han visto dificultadas por las condiciones climáticas y de acceso en la zona”.
Hasta ahora, no existe una hora estimada para la normalización de los servicios, dice el escrito.
“Lamentamos las molestias que esta situación pudiera ocasionar a sus pasajeros y reitera que la seguridad de las personas es su principal prioridad. Se continuará informando sobre la evolución de esta contingencia a través de los canales oficiales de la empresa”, finaliza el comunicado.
ℹ️ ¡Atención Pasajeros!
📍EFE Central Informa:
@DPROhiggins @MTTOhiggins https://t.co/21dMc1uJ0a
— Tren Rancagua – Estación Central (@EFE_Rancagua) October 26, 2026
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