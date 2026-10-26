Gobierno aplicará fichas FIBE tras tornado en Requínoa: ¿Cómo funciona la ayuda económica para damnificados?

Tras el tornado que afectó a la comuna de Requínoa, en la región de O’Higgins, la tarde de este lunes, el Gobierno anunció la aplicación de fichas Básicas de Emergencia (FIBE) para las familias damnificadas.

En un balance realizado en las oficinas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, informó que el fenómeno dejó 70 viviendas afectadas con distintos niveles de daño.

Al respecto, Alvarado señaló que ya comenzó la aplicación de las fichas FIBE, a través de los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social, para determinar el grado de afectación de los hogares y entregar una primera ayuda económica.

“A través de municipios y del Ministerio de Desarrollo Social se están comenzando a aplicar las fichas FIBE para poder determinar el grado de afectación de estas 70 viviendas y poder entregar una primera respuesta de ayuda con un bono de recuperación que se transfiere directamente a las familias afectadas”, explicó.

¿Qué es una ficha FIBE?

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es un instrumento de caracterización socioeconómica, que se aplica en terreno si tu hogar fue afectado por una emergencia, desastre o catástrofe, tales como incendios forestales, inundaciones, aluviones, terremotos, entre otros; en coordinación con los municipios afectados y Senapred.

La FIBE se aplica para normalizar el proceso de catastro e identificación de daños en tu hogar y tus bienes, así como también la satisfacción de necesidades mínimas que permitan superar la situación.

Cabe recordar que esta ayuda social se aplica de manera presencial y únicamente por funcionarias y funcionarios acreditados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Además, esta no garantiza el acceso a beneficios estatales o municipales.