Emergencia en Las Condes: Senapred ordena resguardarse tras activación de Quebrada Honda

La Municipalidad de Las Condes informó durante la noche de este lunes que se activó la Quebrada Honda, provocando fuertes inundaciones en las calles Francisco Bulnes Correa y Quebrada Honda de la comuna.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamaron a las personas que estén en las zonas afectadas a resguardarse por la activación de quebrada Honda.

“Manténganse a resguardo, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno”, indicaron a través de redes sociales.

¡ATENCIÓN!

Por activación de quebrada Honda, manténganse a resguardo, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno. https://t.co/bcLitV247s — SENAPRED (@Senapred) October 27, 2026

Además, Bomberos de Chile informó que voluntarios del cuartel de Santiago ya están trabajando en los sectores afectados tras la activación de la quebrada.

🔴 AHORA: voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago trabajan en calle Francisco Bulnes Correa y Quebrada Honda, zona activada por aluvión por sistema frontal que afecta a la capital, en la comuna de Las Condes.

@Comandantecbs https://t.co/q4q8fxTAKc — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 27, 2026

Repentino desborde de la quebrada

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, explicó en Chilevisión que, una hora antes de que se produjeran las inundaciones, la Quebrada Honda “tenía un nivel de 56 centímetros (…) bajo los estándares de diseño; por lo tanto, el comportamiento de la infraestructura hídrica era adecuado”.

Sin embargo, durante los últimos minutos y de forma repentina, el caudal de la quebrada “sobrepasó la capacidad y se generó el desborde”, afectando a la comuna.

Si bien aseguró que se realizaron labores preventivas en la zona para evitar la emergencia, sostuvo que las intensas precipitaciones “en tan poco tiempo finalmente son las que generan un caudal que supera la capacidad hídrica instalada”.

“Estamos en camino en estos momentos para ver el funcionamiento de las maquinarias del Ministerio de Obras”, agregó.