Una gran polémica ha generado entre los usuarios del BancoEstado la renovación de las tarjetas de CuentaRUT, trámite que debe hacerse de manera presencial.

Los clientes han manifestado que existe confusión en relación al proceso, ya que hay desconocimiento general sobre cuándo y cómo se van a desactivar los plásticos antiguos.

La entidad financiera ha informado a través de algunas plataformas como Twitter que paulatinamente van a dejar de funcionar las tarjetas que tengan banda.

El banco asegura que el documento nuevo, que cuenta con chip y que comenzó a entregarse desde el 2019, va a tener más funciones, mayor seguridad y también que es más tecnológico.

La crítica de los usuarios se debe a que el retiro del plástico sólo se podrá realizar de manera presencial en las sucursales tanto de BancoEstado como de BancoEstado Express, ex ServiEstado.

Una clienta aseguró que “es una pérdida de tiempo, uno que no tiene tiempo para salir y con esta cosa de la pandemia todo es problema, entonces no sé qué solución más puede haber. Yo la ocupo harto, porque compro y pago con ella, me hacen descuentos”.

“Sé que se van a empezar a bloquear, pero igual está mal porque la otra tarjeta cobra más comisión que esta. Yo tengo esta tarjeta bloqueada hace como un año y medio más o menos y no la he podido venir a cambiar porque no tengo tiempo para estarme levantando a las 5 de la mañana y salir a las 4 de la tarde del banco, porque acá se hace una fila inmensa y es como el único banco que hay cerca de mi domicilio”, afirma otra.

Por su parte, un usuario dijo que este trámite le parece “malo porque con esta pandemia y con todos los problemas que hay, creo que bloquearle la tarjeta a una persona que tenga 70 años, que no tenga un vehículo o que no tenga para pagar una micro, es malo”.