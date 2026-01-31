Iván Poduje arremete contra Maisa Rojas con acusación por retraso del Hospital del Cáncer por exigencias ambientales

El futuro ministro de Vivienda emplazó a la titular de Medio Ambiente tras críticas por sus dichos sobre “activismo ambiental” y reconstrucción. En su réplica, citó el caso del futuro Instituto Nacional del Cáncer y afirmó que el proyecto quedó “parado 18 meses”.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió este sábado 31 de enero a las críticas de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, por sus declaraciones sobre el “activismo ambiental” en obras de reconstrucción, y reactivó el debate por la “permisología” al citar el caso del futuro Instituto Nacional del Cáncer. En su réplica, Poduje afirmó que el proyecto estuvo “parado 18 meses” por exigencias asociadas a biodiversidad, entre ellas un “nido de arácnidos”.

El intercambio se produjo luego de un tenso diálogo que Poduje sostuvo el jueves en un seminario en Concepción, instancia en la que aseguró que enfrentaría a quienes, a su juicio, frenan proyectos, incluso en tribunales. Tras esas declaraciones, Rojas criticó que “no era ninguna contribución” “caricaturizar la protección de ciertas especies como si fueran contrapuestas a objetivos sociales”, según el reporte.

Qué dijo Poduje: “¿Cómo usted puede dormir…?”

Al contestar a la ministra, Poduje apuntó directamente a la gestión de Medio Ambiente y vinculó el debate con el proyecto del hospital oncológico. “La ministra de Medio Ambiente permitió que tuviera un hospital del cáncer parado 18 meses porque había un nido de invertebrados. Yo le digo a la ministra, yo no estoy caricaturizando”, afirmó.

Luego añadió: “Le preguntaría a la ministra Maisa Rojas, ¿Cómo usted puede dormir habiendo atrasado 18 meses un hospital del cáncer por un nido de arácnidos? (…) Yo no hablo de caricaturas, tiene que tener un poco más de empatía con las personas”.

Qué se informó sobre el retraso del Hospital del Cáncer

De acuerdo con el artículo, las observaciones que se conocieron en marzo de 2025 incluyeron requerimientos para un diseño de áreas verdes que favoreciera la conservación de biodiversidad, con “corredores biológicos” y “áreas de refugios” para fauna de baja movilidad e invertebrados (insectos, arácnidos, otros), según un documento del SEA citado en ese contexto.

El mismo reporte sostuvo que el elemento que terminó por congelar la iniciativa se vinculó a un muro del Monumento Histórico “Casco Histórico del Cementerio General”, ubicado en el área de influencia del proyecto. Además, indicó que en agosto de 2025 el SEA ordenó abrir un segundo proceso de participación ciudadana por 30 días y suspendió la evaluación tras detectar cambios en el Estudio de Impacto Ambiental por una eventual intervención de ese muro.