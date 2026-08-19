PGU: Corte de Valparaíso acoge recurso de protección y ordenó al ISP pronunciarse sobre acceso a pensión de 68 personas

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección y ordenó al Instituto de Previsión Social (IPS) pronunciarse sobre el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 68 titulares de pensiones reparatorias.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada determinó que la falta de respuesta del organismo vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, impidiendo a los requirentes contar con una resolución formal para recurrir a la judicatura laboral.

Los afectados, beneficiarios de las leyes N°19.992 y N°19.234, intentaron postular en el portal web del IPS, pero la plataforma bloqueó el trámite al registrar una “Pensión Especial“.

Posteriormente, el organismo emitió un oficio el 29 de abril de 2026 en el que declinó resolver la solicitud bajo el argumento de no existir una postulación formalizada en el sistema.

La corte constató que la institución incurrió en un trato discriminatorio, ya que anteriormente sí respondió requerimientos idénticos de otros solicitantes.

El fallo concluyó que la omisión vulneró la ley al “vedar a la recurrente de un pronunciamiento indispensable para poder accionar ante tribunales”, por lo que ordenó al IPS evaluar individualmente si cada requirente cumple las condiciones legales para acceder a la PGU.