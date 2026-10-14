Paulina Núñez (RN) se abre a una eventual candidatura presidencial: “No lo descarto” y “la mejor campaña es la pega bien hecha”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abrió la puerta a una posible candidatura presidencial en las próximas elecciones.

Al ser consultada en Radio Súbela por su presente político y si ha considerado abrirse camino para presentar su candidatura presidencial en el futuro, Núñez argumentó en primera instancia que “falta todavía tanto para adelantar a ese análisis y reflexión”.

En esa línea, comentó que para llegar al Gobierno se requiere experiencia en otros cargos públicos “para no llegar a improvisar“.

“Yo hace mucho tiempo decidí darle mi vida a lo público, a la política. Y creo que, además, cuando uno llega a La Moneda, no llega a improvisar. Se requiere experiencia, se requiere oficio, se requiere haber ejercido otros cargos“, manifestó.

Así, recalcó que “hoy día, si hay algo que estoy haciendo, es tratar de ejercer de la mejor manera posible la Presidencia y el Senado”.

No obstante, no se cerró a la posibilidad de impulsar su carrera al Gobierno y respondió que “la mejor campaña es la pega bien hecha”.

“Respondo de la siguiente manera: la mejor campaña es la pega bien hecha. (…) No lo descarto, obviamente“, señaló.

La militante de Renovación Nacional (RN) remarcó, de todas formas, que su foco está en continuar su trabajo en el Senado y priorizar materias legislativas en torno a las demandas del país sobre empleo y seguridad.