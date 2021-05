La candidata del PS, PPD, PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, se refirió este jueves a la fallida inscripción del pacto para realizar primarias presidenciales con los candidatos del FA, Gabriel Boric, y el PC, Daniel Jadue, y reiteró sus críticas al sector.

La ex ministra sostuvo que “sería interesante que ellos sinceraran cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a no honrar su palabra, a no mantener el acuerdo y, por lo tanto, a fallar en algo que es fundamental en las relaciones políticas, que es traicionar la fe pública, es algo importante, grave y delicado cuando estamos intentando recuperar la confianza en la política”.

“Sí creo que hubo un temor, por lo tanto, se hizo un cálculo, calcularon los apoyos que tienen los partidos que me apoyan y eso los hizo reconsiderar los acuerdos que habían tomado unas horas antes, pero así no se construye ninguna posibilidad de alianza seria”, advirtió.

“Pero lo más grave es que es difícil reflejar así la posibilidad de gobernar el país“, cuestionó.

Junto a lo anterior, también relató que “en horas de la tarde cuando el presidente del PS se acercó a hacer las gestiones que correspondían para poder inscribir el pacto, se le planteó y notificó que había un veto a los partidos que me estaban apoyando mi candidatura“.

Consultada por su reflexión acerca de las declaraciones anteriores de algunas voces del PPD que indicaron que no estaban a favor de una alianza con el PC, Narváez apuntó que “la candidata soy yo y he tenido una única postura todo el tiempo: construir la unidad“.

“Al ser yo la candidata, doy la garantía de que yo no permito vetos“, agregó.

Además, la ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet sinceró que “conversé con el diputado Gabriel Boric sobre este tema de manera explícita y él me señaló que no estaba por ningún tipo de veto o exclusión y eso no se traduce en los hechos y sí, me siento engañada“, aunque no específico cuándo se produjo esa interacción.

Por otra parte, sobre una eventual primaria con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en caso de que sea la candidata de la DC, la otrora secretaria de Estado indicó que “los escenarios están abiertos” y que “hay que construir mayoría para gobernar Chile, el que cree que va poder gobernar solo, está equivocado”.

“Jamás me cerraré al diálogo con las fuerzas políticas de la oposición”, concluyó.