Xavier Marcet llega a Chile para hablar de liderazgo con sentido en tiempos de IA

El 27 de agosto de 2025 se realizará en el Teatro iF, en Barrio Italia, el encuentro “Liderazgo con sentido en tiempos de IA”, organizado por Unlearni e iF Chile. La cita contará con la participación del consultor y autor español Xavier Marcet, referente internacional en management humanista, estrategia e innovación.

Marcet, autor de Esquivar la mediocridad (2018), Crecer haciendo crecer (2021) y Management Humanista (2022), preside la consultora Lead to Change y la Barcelona Peter Drucker Society. Su enfoque —“management humanista es dar resultados sin apartar a las personas del centro”— busca unir pensamiento estratégico y ejecución en contextos complejos.

“El evento con Xavier Marcet es de alto impacto porque no es una simple charla: es una experiencia que provoca cambios de perspectiva”, señaló Pere Palés, CEO y cofundador de Unlearni, destacando su capacidad para generar reflexión crítica y replantear el rumbo de las organizaciones.

En un escenario marcado por la automatización y los algoritmos, Marcet propondrá un liderazgo centrado en las personas, con ejemplos, marcos de acción y herramientas prácticas para equilibrar el potencial de la IA con decisiones conscientes y sostenibles. Los contenidos abarcarán transformación digital, innovación estratégica, gestión del talento y cultura organizacional.

El programa se extenderá de 09:00 a 13:00 horas e incluirá una charla magistral de Marcet, paneles de discusión con referentes locales y la participación de líderes de distintas industrias.

