Decretan prisión preventiva para tres de los seis imputados por secuestro de empresario en Quilicura

Además, se decretó internación provisoria para dos adolescentes venezolanos y arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para un imputado colombiano.

El Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles prisión preventiva para tres ciudadanos venezolanos, formalizados por su participación en el secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura, ocurrido la tarde del pasado jueves.

El hecho, que culminó con la liberación de la víctima durante la madrugada del viernes en Puente Alto, fue abordado por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, junto con personal del OS9 de Carabineros.

Gracias al rápido despliegue, se logró la detención de los presuntos responsables en menos de 24 horas.

Además de la prisión preventiva para los tres adultos, el tribunal dictó internación provisoria para dos adolescentes venezolanos vinculados al caso. En tanto, un sexto imputado, de nacionalidad colombiana, quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

“Acá la participación como tal de delito de secuestro extorsivo que es bastante complejo, tienen distintas participaciones previamente organizadas“, indicó el fiscal ECOH Jorge Carmona, quien lidera la causa.

En ese sentido, explicó el modus operandi de los sujetos: “Este es un delito que parte o inicia con la retención mediante amenaza e intimidación de una víctima en la comuna de Quilicura. Posteriormente, hay un traslado de esta víctima hasta un segundo punto, desde donde, en contacto con la familia de la víctima, se exige el rescate y pago de una suma de dinero y especies. Al concretarse esta entrega, también hay un tercer momento que es la entrega de este dinero”.

“Una vez que este dinero es resguardado por parte de los sujetos, es transportado hasta último punto, donde finalmente es incautada por funcionarios de Carabineros”, detalló el persecutor.