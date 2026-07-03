Estudio internacional destaca al pasaporte chileno como el más poderoso de Latinoamérica

Según un estudio realizado por el Global Passport Index, el pasaporte de Chile se destacó como el más poderoso de América Latina.

Este ranking se caracteriza por medir las fortalezas que entregan los documentos para ingresar a otros países.

Las personas con el pasaporte chileno pueden entrar a más de 105 países sin necesidad de visa, lo que lo posiciona por encima de otros del continente, como Brasil, Argentina y Uruguay.

Los aspectos que considera la investigación son la libertad de movimiento, los avances en seguridad del documento, entre otros aspectos.

Tras este logro, el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, destacó la importancia de este posicionamiento y argumentó que dentro de sus fortalezas están las nuevas implementaciones en materia de seguridad.

“Este reconocimiento internacional responde directamente a la confianza que el mundo tiene en nuestras fronteras y en el Servicio de Registro Civil. Nuestro pasaporte cuenta con tecnología de punta a nivel global: la página de datos se fabrica en policarbonato e incluye en su interior un microchip. Además, la fotografía y los datos del titular se personalizan mediante grabado láser, garantizando los mismos estándares de vanguardia que nuestra cédula de identidad electrónica”, sostuvo Morales según Bío Bío.

Además, el ranking en general es liderado por Suecia, seguido de Suiza, Finlandia y Alemania.