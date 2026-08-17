Diputados revisarán este martes dos proyectos sobre carreras de perros: Uno busca prohibirlas y otro establecer una regulación

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados revisará dos proyectos relacionados con las carreras de perros. Una de las iniciativas busca prohibir y sancionar este tipo de actividades, mientras que la segunda propone regularlas y establecer sanciones para quienes incumplan determinadas condiciones.

Proyecto que busca prohibir las carreras de perros

Según el cronograma de la Cámara, el proyecto de ley (boletín N° 15.387) se encuentra en tabla para este martes 18 de agosto, durante una sesión especial que se realizará entre las 19:30 y las 21:30 horas.

La iniciativa modifica la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, con el objetivo de prohibir y sancionar las carreras de perros.

El proyecto fue ingresado el 20 de octubre de 2021 y actualmente se encuentra a la espera de que se dé cuenta del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, donde figura como informante la diputada Marisela Santibáñez. Posteriormente, se dará paso al debate entre las distintas bancadas y se prevé que la iniciativa sea despachada durante esta sesión.

La propuesta busca prohibir toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional.

Además, establece que quienes organicen o participen en estas actividades sean sancionados con penas de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales (UTM), además de la pena accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales.

Asimismo, el proyecto establece que quienes promuevan, faciliten o difundan estas actividades por cualquier medio serán sancionados con multas de cinco a 20 UTM.

El segundo proyecto

El segundo proyecto (boletín N° 12.786-12) también se encuentra en tabla para ser discutido este martes. A diferencia de la primera iniciativa, esta propuesta busca regular y reglamentar la realización de carreras de perros, estableciendo sanciones cuando estas se desarrollen sin cumplir determinados requisitos.

La iniciativa propone modificar la Ley N° 20.380, sobre Protección de Animales, y contempla, entre otras medidas, la clausura temporal o definitiva de recintos donde se infrinjan determinadas normas.

Entre las conductas que podrían derivar en sanciones se encuentran el maltrato animal, los entrenamientos que impliquen prácticas tortuosas, la utilización de prácticas alimenticias o farmacéuticas que vulneren al animal y la participación forzosa de un perro en una carrera pese a la opinión contraria de un médico veterinario.

El proyecto también se encuentra en primer trámite constitucional y cuenta con un informe de la Comisión de Agricultura. Durante la sesión, se contempla una hora para su discusión, distribuida entre las distintas bancadas, tras lo cual se prevé que sea despachado.