Pasajera de app se mantiene en riesgo vital tras ser chocada por un auto en Santiago

Una mujer quedó en riesgo vital tras un choque entre dos autos en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.
La víctima iba como pasajera de una aplicación móvil y posteriormente fue trasladada hasta la ex Posta Central para ser atendida.
El hecho se produjo durante la madrugada, cuando un auto que circulaba por Tarapacá con San Francisco fue colisionado por otro automóvil que iba por San Francisco en dirección al sur, según consigna Radio Bío Bío.
Los responsables del accidente habrían escapado sin prestar ayuda y dejando abandonado el vehículo en el que se transportaban.
El capitán Henry González comentó que serían cinco los ocupantes del auto y que habrían huido del lugar caminando.
La policía se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.
Ahora (07:58) es HABILITADA San Francico al sur desde Alameda, tras término de trabajo de la SIAT en San Fco/Tarapacá debido a grave accidente registrado durante la mañana. Grúa retira vehículo siniestrado. Mantenga precaución #Santiago https://t.co/3v8HY4GaFQ pic.twitter.com/HTkXIW0XUC
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 24, 2026
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