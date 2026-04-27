Fiscal de Florida extiende investigación penal a OpenAI por consultas de ChatGPT para ocultar doble asesinato

(EFE) – El fiscal general James Uthmeier anunció este lunes que sumará el caso de la Universidad del Sur de Florida (USF) a la investigación criminal que ya instruye contra OpenAI y su herramienta ChatGPT.

El acusado, Hisham Abugharbieh, de 26 años, preguntó a ChatGPT cómo usar bolsas de basura para desechar cadáveres y de qué manera cambiar el número de identificación de un vehículo. Las víctimas, Zamil Limon y Nahida Bristy, estudiantes de doctorado de 27 años originarios de Bangladesh, desaparecieron el 16 de abril en Tampa.

La policía localizó el viernes los restos de Limon en bolsas sobre un puente entre Tampa y St. Petersburg; el domingo halló otros restos humanos que aún no se atribuyen oficialmente a Bristy.

La ley contra el “consejo” criminal

Uthmeier precisó que la fiscalía busca determinar si OpenAI incurre en responsabilidad penal. La legislación estatal prohíbe “ayudar, incitar o aconsejar” a quien comete un delito, y la empresa ya está bajo indagatoria por el tiroteo masivo de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, con saldo de dos muertos.

Abugharbieh, exalumno de la USF, enfrenta cargos por asesinato premeditado con arma, manipulación de cadáveres, omisión de reportar una muerte y destrucción de evidencia física, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough.