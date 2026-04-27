Trump y Melania exigen a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel tras monólogo que califican como “llamado a la violencia”

El presidente Donald Trump instó este lunes a ABC a despedir a Jimmy Kimmel por lo que describió como un “despreciable llamado a la violencia” durante la emisión del 23 de abril de Jimmy Kimmel Live!.

El mensaje, difundido en Truth Social, replica la exigencia que horas antes publicó la primera dama Melania Trump en X, donde exhortó a la dirección de la cadena a “tomar una postura” y cuestionó: “¿Cuántas veces permitirá ABC el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?”.

En el monólogo, Kimmel parodió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y lanzó un chiste sobre Melania Trump: “Señora Trump, tiene un brillo como de viuda en espera”. También sugirió que Jeffrey Epstein presentó a la pareja presidencial. Los comentarios adquirieron una connotación más grave a la luz del intento de asesinato ocurrido en la cena dos noches después.

Antecedentes bajo escrutinio federal

El presentador ya fue suspendido en septiembre por comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk. En esa ocasión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, advirtió que las licencias de las estaciones estaban en riesgo.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio”, escribió Melania Trump, según reportó Bloomberg, mientras la Casa Blanca anunció que discutirá la seguridad presidencial tras el tiroteo del sábado. ABC no emitió declaraciones.