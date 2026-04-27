Tras caídas en enero y febrero, Scotiabank proyecta una fuerte alza en Imacec de marzo

A una semana de que el Banco Central dé a conocer las cifras relacionadas con el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo, Scotiabank publicó un estudio en el que esperan que este índice sea mucho mayor a lo proyectado.

En la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, se proyectó que el Imacec de marzo se ubique en torno a un 0,7%. Sin embargo, Scotiabank afirmó que esta cifra sería al menos cuatro veces mayor, posicionando el Imacec del tercer mes del año entre un 3,0 y 3,5% interanual.

“Nuestro modelo nowcast, junto con las fuentes de información de corto plazo (boletas y facturas electrónicas, resultados de producción minera, indicadores de movilidad, cuentas externas, entre otros), nos llevan a proyectar un crecimiento del Imacec de marzo entre 3,0-3,5% a/a”, explicaron.

Desde la institución financiera, aseguraron que la proyección de estas cifras se da en el marco de una ausencia de incidencia negativa de shock de oferta proveniente de sectores primarios, en conjunto con un mayor dinamismo mensual desestacionalizado a nivel de todos los sectores económicos.

“La parte alta de nuestra estimación de crecimiento para el mes se podría observar si el ajuste estacional supera nuestra estimación conservadora, considerando la fuerte incidencia negativa que dicho componente tuvo en el mes de febrero”, profundizaron.

“Este registro será el primero que se le asignará mediáticamente al nuevo gobierno, luego de dos registros interanuales negativos (enero: -0,5% y febrero -0,3%). Lo anterior podría tener positiva retroalimentación en los indicadores de confianza y expectativas de crecimiento para el año. Asimismo, la expectativa de consenso de crecimiento del PIB para el 2026, actualmente en 2,0%, se afianzaría”, agregaron.

Por otra parte, en la antesala de la Reunión de Política Monetaria del Banco Central, desde Scotiabank señalaron que esperan que hagan una lectura conservadora al momento de definir la Tasa de Política Monetaria, tras las cifras que dejaron enero y febrero.