Partido republicano raya la cancha a la UDI y RN: “En estos momentos, una coalición con ellos no es necesidad”

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna rayó la cancha a la UDI y a RN, en el marco de las tensiones internas de los partidos que apoyan al Presidente, José Antonio Kast.

En entrevista con El Mercurio, el dirigente republicano fue claro en señalar que “en estos momentos, una coalición con ellos no es necesidad”.

Asimismo, abordó las críticas de la expresidenciable UDI, Evelyn Matthei al gobierno de Kast: “Quienes intentan sacar rédito, golpeando al Gobierno, están equivocados (…), tenemos la mejor relación con la UDI (…), la UDI tendrá que conversar con ella para ver la situación en la que esté (…), por nuestra parte, estamos por remar hacia adelante”.

En tanto, sobre si formar una coalición ayudaría al clima en la derecha, Bruna fue categórico: “Una coalición exige un compromiso ideológico entre partidos, más a fondo (…), acá lo que se necesita es una coordinación política para acompañar a este gobierno (…), no creo que sea necesaria una coalición ahora (…) En estos momentos, la coalición no es una necesidad”, cerró.