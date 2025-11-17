País encuestas

Parisi ataca con todo a Mayol tras resultado de las elecciones: “No deberías hacer nunca más ninguna encuesta”

Por CNN Chile

17.11.2025 / 14:29

El exabanderado presidencial además aseguró que el sociólogo "manipuló" a Chile.

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a los resultados de la elección del 16 de noviembre, en la que quedó en tercer lugar de las preferencias tras el conteo final.

Luego de la elección, Parisi en un punto de prensa señaló: “Decirle fuertemente a los terroristas de la encuesta, como Alberto Mayol, qué vergüenza Mayol…qué vergüenza la Cadem, qué vergüenza Valdivieso”.

“Nos manipularon las encuestas. De hecho yo creo que perdimos bastante con esto que decían que era voto perdido”, aseguró Parisi.

Pero este lunes volvió a arremeter contra el sociólogo. Esto, en una publicación de Radio Biobío en la que se compartía una columna de Mayol en la que abordaba el fenómeno electoral de Parisi.

En dicha publicación, Parisi le respondió: “Demasiado tarde. Manipulaste a Chile y todos los medios hicieron real una gran mentira de tu encuesta y todas“.

“Por decencia no deberías hacer nunca más ninguna encuesta hacia daño a la real voluntad de los chilenos”, remató.

