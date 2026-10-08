Parisi analiza eventual primaria por aspiraciones presidenciales de Bachelet y Boric: “Ganaría ampliamente Bachelet”

El excandidato presidencial y secretario general del Partido de La Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a un eventual escenario de primarias entre la expresidenta Michelle Bachelet y el exmandatario Gabriel Boric, asegurando que en su colectividad ya trabajan considerando esa posibilidad.

“En el PDG ya estamos trabajando con el escenario de una primaria entre Boric y Bachelet, y que ganaría ampliamente Bachelet a pesar que ella viene con sendas derrotas: Narváez, la ONU, la constituyente Elisa Loncón y también Jara”, sostuvo.

Según Parisi, una eventual primaria entre ambos podría derivar en una candidatura parlamentaria del exmandatario, en la que “saldría electo abriendo una tremenda herida en el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista”.

El dirigente también planteó que una nueva candidatura presidencial de Bachelet modificaría el escenario electoral, ya que “pone en una situación de más extrema derecha a Kaiser y de más extrema izquierda a Boric; lo cual aumenta nuestro espectro de votación y las pretensiones que tiene el PDG”.

En ese sentido, Parisi sostuvo que el partido ya analiza las eventuales consecuencias que tendría una participación de la exmandataria en una nueva carrera por La Moneda.

Dichos del diputado Olivares

Las declaraciones del secretario general del PDG se producen luego de los dichos del diputado de su colectividad, Javier Olivares, quien cuestionó la posibilidad de que Bachelet volviera a competir por la Presidencia.

Olivares planteó que la exmandataria debería retirarse de la actividad política para dedicarse a actividades domésticas, dichos que generaron críticas.

Consultado por estas declaraciones, Parisi marcó distancia y señaló que “con respecto a los comentarios de Javier Olivares, en política aprendí que lo cortés no quita lo valiente. Nosotros tenemos una valoración tremenda por las mujeres que en Chile la pasan muy mal”.