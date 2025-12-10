La palma chilena recibe la máxima protección internacional por parte de la Convención CITES

La medida implica que "el comercio internacional de ejemplares, plantas, semillas y derivados de la palma chilena queda estrictamente restringido. Se trata de un avance decisivo para la conservación de una especie cuya población ha disminuido drásticamente debido a la intervención humana y factores ambientales, subsistiendo hoy mayoritariamente en áreas protegidas".

La palma chilena, especie endémica de la zona central y considerada la palma más austral del mundo, fue incorporada oficialmente al Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la categoría de mayor protección a nivel mundial.

La propuesta fue presentada por Chile, tras un trabajo coordinado entre la Corporación Nacional Forestal (Conaf), como Autoridad Administrativa, y el Instituto Forestal (Infor), como Autoridad Científica CITES.

La medida, además, fue adoptada en la Cop20 de CITES, realizada en Uzbekistán.

Esta inclusión implica que “el comercio internacional de ejemplares, plantas, semillas y derivados de la palma chilena queda estrictamente restringido. Se trata de un avance decisivo para la conservación de una especie cuya población ha disminuido drásticamente debido a la intervención humana y factores ambientales, subsistiendo hoy mayoritariamente en áreas protegidas”, detalló Conaf.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó que se trata de un hito relevante, ya que la Jubaea chilensis es “única en nuestro territorio y sus poblaciones han disminuido de forma importante con el tiempo. De hecho, gran parte de sus ejemplares se encuentra hoy dentro de áreas protegidas debido a presiones humanas y factores naturales que amenazan su conservación”.

“Este logro refleja el esfuerzo conjunto y nuestro compromiso con la protección de nuestras especies nativas, que son un patrimonio natural para todo Chile”, agregó.

En la misma línea, la directora ejecutiva del Infor Sandra Gacitúa, valoró el trabajo científico que sustenta la resolución adoptada por CITES: “La incorporación de la palma chilena al Apéndice I es un reconocimiento internacional a la urgencia de proteger una especie única de nuestro patrimonio natural. Como Infor, hemos trabajado durante años en la investigación científica que fundamenta esta decisión, y hoy vemos los frutos de ese esfuerzo”.

La resolución ayudará a fortalecer la conservación, a reducir las amenazas relacionadas con el comercio ilegal y, además, impulsará “estrategias de manejo y restauración basadas en evidencia científica”.

Asimismo, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, expresó que la decisión “confirma que la comunidad internacional reconoce la gravedad de las amenazas que enfrenta la palma chilena y respalda el trabajo que Chile ha realizado para protegerla. Para Conaf, como Autoridad Administrativa, este paso permitirá reforzar nuestras capacidades de fiscalización, control y educación, asegurando que esta especie pueda recuperarse y mantenerse para las futuras generaciones”.